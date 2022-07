La Jesuu reveló que fue baneada de Instagram, se desconoce la razón

La creadora de contenido caleña Valentina Ruíz, mejor conocida en redes sociales como La Jesuu, se abrió paso en el mundo digital a través de su contenido en el que el humor fue siempre la base principal. Sin embargo, al parecer, la joven habría infringido las normas de Instagram ocasionando que su cuenta fuera baneada durante tres meses.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de tres millones de seguidores, la influenciadora reapareció para informarle a sus seguidores que durante las próximas semanas no podría compartir contenido como lo hace habitualmente debido a un castigo que le habría impuesto la red social.

Los encargados de darle la noticia a la joven fue su equipo de trabajo, quienes aseguraron que por estos días perdería gran alcance a raíz del castigo impuesto por esta red social y que no quedaba de otra que esperar a que este finalizara para poder retomar sus actividades digitales como lo han hecho siempre.

“Buen día pri, hoy mi equipo de trabajo me informó que estoy baneada por eso es que a más de uno no le aparece la cuenta, ni mis historias. Veremos qué solución podemos brindarle a eso, si no, toca esperar que termine el castigo”, reveló la creadora de contenido.

¿QUÉ PASA SI TE BANEAN EN INSTAGRAM?

Para no generar malentendidos y explicarle a la gente que esto no significaba el cierre definitivo de su cuenta, como le ha pasado a varios influenciadores, entre esos a la polémica empresaria Yina Calderón, si no que se trata de una simple delimitación de sus actividades digitales como, por ejemplo, el compartir historias, videos o fotografías durante un determinado tiempo.

“Es la forma como Instagram limita la exposición de tu cuenta por algún comortamiento que la aplicación considere incorrecto. Si tu cuenta está baneada, tus publicaciones aparecerán menos para tus seguidores, tus hashtags se volverán indetectables y tus stories no serán vistas normalmente por los usuarios”, explica la red social Instagram.

Sin embargo, se desconoce exactamente qué acción o contenido pudo ocasionar que la cuenta de Instagram de la creadora de contenido fuera castigada de esta forma, pues al parecer la red social se encarga de darte un aviso, más no de informarte el por qué.

Por el momento, los seguidores de la caleña deberán esperar un tiempo hasta saber qué ocurrirá durante los próximos tres meses de castigo que debe cumplir La Jesuu.

