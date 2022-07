Evaluna dejó su celular y esto hicieron Luis Fonsi y David Bisbal

Hace varios días, la cantante y actriz Evaluna Montaner dejó ver que está en un gran proyecto musical donde tendrá la oportunidad de ver talentos y darles la oportunidad de cumplir sus sueños.

Te puede interesar: Camilo cancela concierto en México por quebranto de salud

Pero esto no lo hará sola, tendrá unos compañeros de trabajo muy admirables para ella y sus miles de seguidores, que desde ya quieren ver en acción. pero antes que esto pase, Evaluna mostró cómo van esos días de grabaciones y de interacción.

Y de forma muy original mostró a sus compañeros de trabajo, nada más y nada menos que David Bisbal y Luisa Fonsi, quienes estarán con ella en este gran proyecto musical. Pero no fue una presentación cualquiera, no, pues ellos decidieron tomar el celular de Evaluna Montaner y en lugar de devolverlo de inmediato, ellos decidieron hacerse una fotografía posando de una forma muy original y ella no dudó en postearla en sus historias de Instagram.

En la imagen se pueden ver a Luisa Fonsi y a David Bisbal de forma muy graciosa y Evaluna escribió, “cuando dejas tu celular y este par no duda en hacerse fotografías”, y además los mencionó destacando lo feliz que estaba de compartir esta parte de su vida laboral y profesional con ellos.

Evaluna está en todo

Una de las cosas que más llama la atención de los miles de seguidores de la cantante Evaluna Montaner es la capacidad que tiene para estar en diferentes situaciones laborales y personales al mismo tiempo.

Lee también: Camilo apareció en redes sin pantalones y así reaccionaron sus fans

Y es que hace poco estuvo junto a su esposo Camilo Echeverry acompañándolo en su gira por Europa que además es importante porque es la primera gira de su hija Índigo y esto la puso muy feliz y además la midió porque era su primera vez como esposa y madre, pero también como cantante porque en más de una oportunidad se subió a tarima con su esposo a cantar esos éxitos musicales que tienen juntos.

Ahora mismo hace parte de un gran proyecto de televisión musical que la pone muy feliz y además inspira a sus seguidores porque la ponen como un ejemplo de que todo es posible, de que un hijo, por el contrario de muchas versiones, es un motivo más para salir adelante y seguir conquistando sueños y eso es justamente lo que hace Evaluna.

Pero no solo ella, sino también Camilo, porque juntos están logrando sueños y están llegando muy lejos con su música, sus proyectos y sus objetivos, todos por el bien de su hija Índigo, que es ahora el principal motor de sus sueños.

Por si te lo perdiste: El divertido momento que atesorará Camilo por siempre