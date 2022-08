Kim Kardashian se someterá a otro procedimiento estético

Kim Kardashian es reconocida a nivel internacional por sus múltiples negocios relacionados en el mundo de la moda. Aparte cuenta en su cuenta de Instagram con más de 327 millones de seguidores. Su matrimonio y posterior divorcio con Kanye West la ha posicionado como la celebridad mejor posicionada en el mundo del internet.

Ahora su nombre se ha convertido en tendencia ya que en varias entrevistas para medios internacionales ha declarado que se realizará un procedimiento estético par acabar con las arrugas de su cara.

Se trata de un procedimiento láser en el cutis que se hace con el Dr. Ashkan Ghavami, que explica que es puntualmente para evitar la existencia de las arrugas.

Por otro lado, aprovechó el momento de su anuncio para aclarar ciertas cosas que para ella son muy importantes ya que según ella, sus detractores creen que ella solo piensa en modificar su cuerpo con procedimientos o productos artificiales.

Nunca me he puesto extensiones de pestañas. Nunca me he hecho nada. Solo me pongo un poquito de rímel. Tampoco me he puesto relleno en los pómulos ni en los labios