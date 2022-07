Óscar Naranjo y su sorpresivo regreso a las redes sociales.

Era el año 2012 y Protagonistas de Novela arrasaba en el rating ya que era el programa número en la televisión colombiana. Los seguidores de este reality quedaban encantados al ver las pruebas de talento. Además, los famosos “cara a cara” se convertían en tema central de todas las conversaciones familiares.

Los participantes de esa versión tenían mucha personalidad y carisma. Sara Uribe, Elianis Garrido y Manuela Gómez fueron algunas de las concursantes que se robaron el corazón de sus admiradores. Por otro lado, Óscar Naranjo fue uno de los componentes más importantes de esta producción ya que daba muchos momentos llenos de emoción y dramatismo.

Ahora, en esta semana el nombre de Óscar Naranjo se ha hecho tendencia en redes sociales porque ha reaparecido en ocho videos publicados en su cuenta personal de Tik Tok. Por medio del nombre “Relevantecc”, él quiere difundir su nueva vida que ha estado influenciada por la espiritualidad y el cristianismo.

Al hacer varias dinámicas con sus seguidores, ha resuelto varias preguntas muy interesantes. Él ha comentado que solo utiliza su cuenta de Facebook y su único propósito en esta vida ha sido servir a Dios.

Adicionalmente, aclaró que su sueño es tener una casa, criar hijos, emprender muchos negocios y seguir el camino de Dios.

Por otro lado, hizo una pequeña reflexión sobre los comentarios que aparecen al lado de sus videos.

Aquellos comentarios que dijeron que me veía triste, aclaro que no estaba triste, lo que pasa es que estaba algo cansado con la gira que tenía. Estaba un poquito agotado y recuerdo que esa noche yo no dormí bien y era todo eso. No que estaba triste.