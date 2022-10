Kika Nieto preocupó a sus seguidores al aparecer con un ojo vendado

La polémica influenciadora y youtuber Erika Nieto Márquez, mejor conocida en el mundo digital como Kika Nieto, es una de las youtubers vieja escuela que aún continúa creando contenido para esta plataforma. Sin embargo, ha logrado incursionar exitosamente por medio de diferentes redes sociales como Instagram y TikTok.

Ahora bien, como muchos saben, la creadora de contenido digital suele alimentar con mayor frecuencia su cuenta de YouTube, la cual fue hackeada hace meses atrás por un hombre de procedencia rusa. De hecho, en aquella ocasión, perdió el acceso de una de sus cuentas.

Y es que según relató, el hacker había tomado su canal de contenido cristiano llamado ‘Hija del dueño’ y su canal principal Kika Nieto, para subir contenido relacionado a una criptomoneda. De hecho, esta persona había brandeado los canales con una nueva marca para hacerlo pasar como propio.

A raíz de esta mala experiencia, la joven aumentó la seguridad de sus canales y desde entonces no ha tenido ningún tipo de inconveniente. De hecho, fue por este mismo medio que la influenciadora dio a conocer que padecía de cáncer en uno de sus ojos.

La creadora de contenido explicó que, si bien no era un tumor maligno y que no era necesario una cirugía para extraerlo, sí debía llevar a cabo diversos cuidados, como, por ejemplo, usar gafas permanentes, humectar sus ojos constantemente, no exponer su vista al sol de manera directa y realizarse revisiones periódicas.

Ahora, tras varios meses de esta revelación, la influenciadora apareció nuevamente por medio de su cuenta oficial de Instagram, para enseñarle a sus seguidores que había amanecido con una gran molestia en su ojo, quienes en un principio pensaron que era un orzuelo.

Ante esto, Kika Nieto aclaró que era a consecuencia de su tumor: “Me lo descubrí en enero de este año y me lo he controlado súper bien, pero anoche me empezó a molestar otra vez y amaneció feo, feo”.

¿CÓMO DESCUBRIÓ KIKA NIETO QUE TENÍA UN TUMOR EN SU OJO?

La creadora de contenido aprovechó la pregunta de una de sus seguidoras para explicar cómo se había enterado de que tenía un tumor en uno de sus ojos.

“Sentí resequedad, tenía el ojo como reseco y lo tenía muy rojo, como esas ganas de parpadear todo el tiempo para humedecerlo y me pasaba al otro día también, y al otro día también, me hacía cosas como que me ponía té, me echaba gotitas y me calmaba un ratito y al otro día otra vez. Y me revisé y tenía como un puntito, pero chiquitito, chiquitito y en vista de que cada vez que me dolía como que sentía que ese puntito se me inflamaba un poquito, pues fui al doctor y me dijo que era eso”.

