En corto vestido, Katherine Porto invitó a fans a no complacer a todos

Como es frecuente en sus redes sociales, Katherine Porto, inspiró a sus casi un millón de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, no solamente con sus atractivas fotos sino también con un mensaje acerca del amor propio y lo importante que es no buscar complacer a todas las personas

La talentosa actriz, que hizo parte de la versión original de “Hasta que la plata nos separe” publicó dos fotografías que se tomó a las afueras de una casa de madera, y para las instantáneas, Katherine lució un corto vestido blanco que dejó a la vista sus piernas, además de posar con su cabello suelto.

En la primera foto, la actriz posa de pie y recargada en la casa, con una expresión seria en su rostro, mientras que con una de sus manos aparece acariciando una de sus mejillas y la otra apoyada en una de sus piernas.

La segunda foto es muy similar a la primera, pero en esta ocasión, Katherine Porto posa mirando hacia abajo y con sus manos apoyadas al costado de sus piernas.

Al hacer la publicación, la cartagenera escribió un mensaje para sus fieles seguidores, pidiéndoles que se amen a sí mismo y destacando que no necesitan complacer a todas las personas para ser dignos de su amor, además los invitó a que reprogramen su mente para quitar de ellas algunas de las frases que quizás le dijeron cuando ellos eran niños.

“No necesitas complacer a todos para ser dign@ de amor! El amor no tiene que ser condicional. Puede que de niños nos hayan enseñado a ‘Ser buenos’ ‘tienes que ser una niña o un buen niño’ Te resultan familiares esas frases? Puedes reprogramar tu mente”, escribió la actriz al realizar el post.

Al final de su hermoso mensaje, Katherine Porto agregó unas pequeñas frases con el objetivo de que los internautas los repitieran y puedan reprogramar sus mentes.

“Querid@ yo: Se fiel a ti mism@. Aprende a decir NO cuando algo no resuene contigo. No necesitas callar tu voz para que te acepten. Respeta tus límites”, fueron las palabras de la querida actriz.