El emplumado regalo que la mamá de Yeferson Cossio pidió de cumpleaños

Yeferson Cossio suele ser muy activo en sus redes sociales donde comparte cosas de su día a día, incluyendo algunas de sus actividades laborales y personales y en esta ocasión el realizador de contenido quiso revelarle a sus más de nueve millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de Instagram, el curioso regalo que le pidió su mama de cumpleaños.

El influenciador publicó la captura de pantalla de una conversación que tuvo con su mamá, a través de Whatsapp, donde él le preguntó sobre el regalo que ella quiere para celebrar su cumpleaños, teniendo en cuenta que este se celebrará en 10 días.

En ese momento ella dio una curiosa respuesta, quizás en broma, quizás en serio, ya que le pidió a Yeferson dos mil gallinas, además de un libro espiritual titulado “Una vida con propósito”.

“Hijo mío 2000 gallinas. Hijo mío y por favor y me regala el libro, Una vida con propósito” fue el mensaje que escribió la mamá del generador de contenido al responder la pregunta que le realizó su hijo.

Al ver el mensaje Yeferson Cossio manifestó que no tenía problema en conseguir el libro, pero al ver su otra curiosa petición él escribió que no sabía cómo iba a conseguir 2.000 gallinas pero que las iba a conseguir, e incluso bromeó diciendo que la iba a apoyar con su capricho de vender los huevos de las gallinas, puerta a puerta, pero le advirtió que solo habría trato si ella salía siempre con escolta.

“No tengo problema con el libro y no sé dónde voy a sacar 2.000 gallinas, pero yo se las doy. Y tampoco tengo problema con su capricho de querer salir puerta a puerta a vender huevos de gallina. Pero sin escolta no me sale jajaja. ¿Trato hecho?”, escribió el influenciador.