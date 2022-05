Karol G regañó a asistentes que estaban "calentando silla" en su concierto

Este fin de semana se llevó a cabo los dos conciertos sold outs de Karol G en el Movistar Arena, de Bogotá, conciertos con los que cerró una exitosa semana en la que fue la más galardonada en los Premios Nuestra Tierra, además de alcanzar su debut más grande de su carrera con “Provenza”, que ya cuenta con Disco de Oro en Colombia por streams.

Sin embargo, pese a que durante todos estos días se han revelado varios detalles de lo que fueron sus dos conciertos, ante más de 28.000 espectadores en total, aún hay unos datos curiosos que siguen saliendo a la luz, como el curioso regaño que la estrella colombiana de reguetón, le hizo a algunos de los asistentes a su concierto.

En un video que está circulando en las redes sociales se ve el momento exacto en el que Karol G se muestra un poco enojada con tres asistentes al concierto que estaban en los palcos, pero a diferencia de los demás espectadores, ellos estaban sentados y hablando por teléfono, mientras ella habla con sus fans en el escenario.

Por eso en una de las pausas entre canción, la cantante colombiana aprovechó para hablar a sus seguidores, pero en especial a los tres asistentes ubicados en los palcos y que al parecer no estaban disfrutando del concierto, pese a su privilegiada ubicación.

“¿Por qué hay tres personas sentadas en un palco, yo no entiendo, y hablando por teléfono, mor no, eso en cualquier otro concierto, mami, pero ¿en el concierto de Karol G sentada en un palco?, hágame el favor”, le dice Karol G a una de las mujeres que estaban en el palco, mientras pone la mano en la cintura y más adelante cruza los brazos, mirándolos fijamente.

Sin embargo, parece que, pese al inconvenientes, la intérprete de “Bichota” lo tomó de buena manera, y le advirtió que si seguía “calentando silla” la iba a hacer subir al escenario para que bailara, imaginando que quizás no lo iba a hacer muy bien porque estaba quieta en el palco.

“No me hagan sacarla aquí (al escenario) y ponerla a bailar porque entonces ya no nos entendemos, imaginases que yo la saque a bailar aquí, después de que usted estaba en esa silla que no ha calentado, no va a bailar bien, despegada, sexy, mami”, dijo Karol G antes de reanudar su concierto.