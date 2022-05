Karol G y lo que no viste de sus conciertos en Bogotá

La cantante Karol G compartió con sus millones de fanáticos imágenes inéditas de lo que los asistentes a sus dos conciertos en la ciudad de Bogotá no vieron.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 53 millones de seguidores, la paisa mostró a sus admiradores detalles de cómo vivió ella detrás del escenario sus presentaciones.

Primero compartió fotografías de ella conociendo el Movistar Arena acompañada por varios miembros de su equipo.

Posteriormente se dejó ver en ensayos con sus artistas invitados Andrés Cepeda, Jorge Celedón y Jean Carlos Centeno.

Asimismo, se mostró muy emocionada al poder compartir con Centeno y Celedón, don íconos del vallenato.

Allí aprovechó para revelar una curiosa historia al interpretar junto a ellos “Un Osito Dormilón”.

“Con esta canción me obsesioné en el colegio porque me gustaba un niño que no me daba ni la hora y aunque la letra de la canción no decía exactamente eso, a mí me recordaba todos los días que la que me había enamorado sola era yo. No puedo creer que la canté con ellos”, mencionó.