¡Como una sirena! Karol G posó en las aguas despojada de sus prendas

La cantante antioqueña Karol G se apoderó hace tan solo unos días de las tendencias internacionales al despedirse de su característico color azul de cabello, para darle la bienvenida a lo que será un ciclo bastante prometedor para su vida y carrera artísitica.

Te puede interesar: Yailin insinúa que Karol G se copió de ella para su nuevo look

Así lo anunció la paisa en sus redes personales, donde compartió un emotivo y extenso mensaje donde agradeció todo lo que pudo lograr en compañía de ese look que tantos amaron y se identificaron con él. Además, aseguró que este que venía la hacía verse aún más empoderada y mamacita.

Recordemos que estos mensajes vinieron acompañados de un impactante video, donde la mujer se mostró por primera vez con su look en cabello rojo intenso, que fascinó a sus millones de seguidores y que despertó múltiples comentarios al respecto, incluso, por parte de la cantante dominicana Yailin, quien se atrevió a insinuar que la colombiana se habría copiado de ella para su nuevo tono de cabello.

"Queriéndose parecer a la que tanto critica", fue el mensaje que escribió Yailin, dejando claro con el look que llevaba, que se refería a Karol, exprometida de su ahora esposo, Anuel AA.

No te pierdas: Karol G conmociona las redes con nuevas fotos con su nuevo look

Karol G se despojó de sus prendas y posó como una sirena

Tras el auge que ha generado su nuevo look con el que muchos la comparan con la princesa de Disney: la sirenita Ariel, la página oficial de club de fans de la antioqueña posteó una fotografía donde Karol se despojó de todas sus prendas para posar en las aguas como Dios la trajo al mundo. Vale aclarar, que esta instantánea no fue publicada por la cuenta oficial de Karol, por lo que puede tratarse de un trabajo de edición de sus fanáticos, sobre una foto ya existente de Karol en dicho lugar, pero con su cabello azul.

Desde luego, esta pose, color de cabello y las aguas de fondo, hicieron que los comentarios sobre su enorme parecido con Ariel se hicieran aún más latentes, así como otros comentarios donde la tildaban de "hermosa", "diosa" y "perfecta" por su físico y la gran energía que derrocha.

"Ahora si luce como toda una sirena" "¿Ariel, eres tú?", "Toda una sirena de cuento", "Bien bella, te mando un fuerte abrazo, y mis mejores deseos, eres una mujer excepcional", "Hermosa toda una diosa", "Diosa estas Karol G.Te queda Espetacular el nuevo Look q tenes ahora, desde Paraguay mi Saludo Q Dios Siempre derrame Vos Sus Bendiciones No me pierdo de lo q alsas Siempre Karol", "Muy hermosa eres la mejor" y "Ummmmm mucha mamasota como Dios las trajo al mundo! Que Dios la bendiga grandemente", fueron algunos de los comentarios.

Puede ser de tu interés: ¿Indirecta para Karol G? Yailin vuelve a usar su peluca roja