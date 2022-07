Karin Jiménez mostró su figura a pocos días de su cesárea

No ha pasado ni un mes desde que la empresaria y esposa del jugador Santiago Arias, Karin Jiménez trajo al mundo a su tercer hijo Milan. Es por eso que su más reciente publicación en redes sociales dejó enamorados a sus miles de seguidores, pero también impresionados.

Te puede interesar: Esposa de Santiago Arias reveló lo difícil que ha sido su posparto

Y es que la empresaria se dejó ver, no solo en un merecido descanso en una piscina, sino lactando además a su hijo, pero plenamente feliz y con un traje de baño de dos piezas donde se destacaba su figura.

De inmediato los comentarios no se hicieron esperar, pues deslumbró con su belleza a pocas semanas de haber traído al mundo a su hijo bajo el procedimiento médico de una cesárea y aunque sí reveló en su momento los contras y cómo se sentía, su recuperación ha sido aplaudible por muchos y admiradas por sus seguidoras, quienes le agradecieron además mostrar, que si bien es una fase dura, con cuidados y mucha protección se pasan los días muy rápidos en el proceso de recuperación.

En el video se puede ver además que pasa unos días plenamente feliz, pero también en dos de los roles que más le gusta, el de ser madre y esposa, pues aparece en compañía de su hijo Milan, pero también recordándole a todos sus seguidores que es un paseo familiar y que hace parte del aniversario número diez que lleva junto a su esposo Santiago Arias y padre de sus tres hijos varones.

Te puede interesar: Así reaccionaron los hijos de Santiago Arias con la llegada de su hermanito

“Mi nuevo mood. Claramente tengo que aprovechar cada vez que lo duermo. ¿Cómo nos cambia la vida con un bebe verdad? Poco tiempo para nosotras. Pero vale la pena. El mismo traje de baño también lo tiene Milán solo que le queda gigante”, expresó Karin Jiménez en su cuenta de Instagram, donde de inmediato los mensajes de halagos no se hicieron esperar.

“Qué bella quedaste”, “no puedo creer que te veas así en tan poco tiempo”, “estás hermosa”, “una mamá muy hermosa”, “la más bella”, “qué impresión, estás divina”, “ella puede tener diez bebés y no cambia, cajaro”, fueron parte de los mensajes que destacaron en la publicación de la empresaria.

¿Se vendrá la niña?

Ante el tener tres hijos y todos varones, la pregunta que más se le repite a Karin Jiménez es saber si quiere intentarlo una vez más por la niña. Y aunque ella no descarta la idea, sí dejó claro que el proceso de la crianza es muy duro y que no sabe si va a poder con tres, y no quiere imaginar su vida con un cuatro integrante en la familia.

Karin Jiménez en su momento dejó saber que le daba ilusión, pero que se enfoca en vivir el presente junto a sus tres hombres y eso le permite también ser la consentida de la casa.