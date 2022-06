Esposa de Santiago Arias reveló lo difícil que ha sido su posparto

La empresaria Karin Jiménez, esposa del futbolista Santiago Arias, reveló a sus miles de fanáticos lo difícil que ha sido su recuperación posparto tras dar a luz hace pocos días a su tercer hijo Milan.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 700 mil seguidores, la modelo se mostró en casa y destacó que no se siente muy bien, pues el dolor que le provoca la cesárea es bastante fuerte.

"Me estoy sientiendo mal (...) una cesárea es durísima. Estoy acá tirada, tengo la subida de leche, me duele un montón el lado derecho, em está apretando, halando horrible y obviamente no todo es perfecto. Dios quiera se pudiera hacer algo sin tener que hacer cesárea para los que no podemos tenerlos natural.... Todos han sido por cesárea, entonces no sé si entre más cesáreas más dolor, hay unas que les va mejor, dicen que la segunda ni la sienten, la verdad no es mi caso, siento que cada cesárea llega más dolorosa y todas han sido como obligadas, por urgencias las dos primeras y esta última no había elección, ya que después de dos cesáreas no se puede hacer parto natural. Con Thiago se complicó y Lucca venía sentado. ... el dolor es impresionante, de verdad que somos unas berracas, pero ya todo pasa. No entiendo cómo olvido estos dolores. Lo dejaré escrito jajaja para que no me pase más”, confesó.