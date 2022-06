Así reaccionaron los hijos de Santiago Arias con la llegada de su hermanito

La empresaria Karin Jiménez, esposa del futbolista Santiago Arias, derritió de ternura a sus miles de fanáticos luego de revelarles cuál fue la reacción de sus dos hijos mayores al ver a su hermanito Milan.

Recordemos que la ibagueñera dio a luz a su tercer hijo este junio de junio en una clínica de la ciudad de Madrid, España.

Por medio de su cuenta de Instagram compartió una fotografía anunciando la noticia, destacando lo felices que estaban con la llegada del pequeño.

Asimismo, a través de sus historias en la red social, donde suma más de 700 mil seguidores, compartió más detalles con sus admiradores.

Según explicó, desde el hospital, el parto fue cesárea y aunque estuvo dolorosa, ambos se encuentran en perfecto estado de salud.

De igual manera, compartió una fotografía en la que se mostró lactando al bebé, mientras su hijo mayor Thiago estaba a su lado acompañándola.

“Ayer me dijo Thiago ‘mamá, gracias por el regalo’. Quería llorar con sus palabras, de verdad no me lo esperaba, pero está tan feliz con su bebé”, señaló.