Los motivos por los que Justin Bieber deja la música temporalmente

Uno de los artistas con mayor reconocimiento y fama en el mundo es el canadiense Justin Bieber, quien ha logrado desde muy pequeño construir una carrera musical sólida y llena de éxitos.

Sin embargo, el artista tiene preocupados a sus millones de seguidores en el mundo tras anunciar en junio que padecía el Síndrome Ramsay Hunt, un trastorno neurológico que ocasiona una erupción dolorosa alrededor de su rostro, orejas o boca, haciendo que se produzca una parálisis parcial en un porcentaje de su rostro.

Precisamente este percance de salud hizo que en su momento el artista tuviera que cancelar sus compromisos y giras musicales para someterse a varios tratamientos que lo ayudaran a recuperar gran parte de la movilidad de su rostro.

El artista que había retomado hace unas semanas su gira "Justice World Tour" por Europa en donde brilló y encantó con sus presentaciones, sin embargo, tras su último show por Brasil en el festiva de "Rock in Rio", el artista empezó a notar que su problema de salud otra vez empezaba a pasarle factura.

Por eso, el artista tras regresar de su gira por el país latinoamericano, decidió comunicarle a sus seguidores que por motivos de su salud debía tomarse una pausa y aplazar el resto de su gira por Estados Unidos y Latinoamérica.

Después de descansar y consultar con mis médicos, familia y equipo, fui a Europa en un esfuerzo por continuar con la gira. Realicé seis shows en vivo, pero me pasó factura. Este fin de semana pasado, actué en Rock in Rio y di todo lo que tengo a la gente de Brasil.

El artista dentro del comunicado oficial expone que sintió una especie de cansancio y agotamiento tras su regreso a los escenarios, pues llegando a expresar que se había apresurado en volver a los mismos, pero que, tras analizarlo junto a sus más cercanos y expertos de la salud, debía hacer una pausa obligatoriamente para poder recuperarse bien y evitar complicaciones a futuro.

Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta de que necesitaba hacer de mi salud la prioridad en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por el momento. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar.