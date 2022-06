Síndrome le provocó una parálisis facial parcial a Justin Bieber

Nuevamente los fanáticos de Justin Bieber se encuentran preocupados por el artista canadiense luego de que él publicara un video en sus redes sociales en el que reveló que fue diagnosticado con un nuevo síndrome que afecta su salud y también las presentaciones que él tenía previstas para los próximos días.

En su cuenta oficial de Instagram, Justin Bieber publicó en un video en el que se muestra, frente al lente en un primer plano, luciendo un gorro verde y una camisa a cuadros, al parecer al interior de su casa.

En el video, el cantante pop de 28 años comienza a hablar con sus más de 240 millones de seguidores en el mundo y les revela que fue diagnosticado con el síndrome de Ramsay Hunt, el cual produce una erupción dolorosa alrededor del oído, en la cara o en la boca que se produce cuando el virus de la varicela zóster infecta un nervio en la cabeza.

El intérprete de “Stay”, aseguró que este síndrome, que es una complicación de culebrilla que ocurre cuando un brote afecta el nervio facial cercano a uno de los oídos, lo que le está causando una parálisis facial parcial y con el tiempo, podría causarle una pérdida auditiva.

"Como pueden ver, este ojo no está pestañeando, no puedo sonreir en este lado de mi cara y esta narina no se mueve", explicó Bieber en el video que ha sido reproducido más de 41 millones de veces en muy pocas horas.