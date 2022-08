Juliette Pardau reveló por qué no comparte su relación en redes

La venezolana Juliette Pardau se ha convertido en una de las actrices revelación de la televisión colombiana en los últimos años, sorprendiendo a los televidentes con recordados personajes en producciones como "Pa' Quererte"; "La nieta elegida" y "El Comandante".

Sumado a su notable trayectoria, se encuentra su papel actual en Hasta que la plata nos separe, donde da vida a Vicky o más conocida como "La Pajarita", un personaje que ha dividido las opiniones de los televidentes debido a su personalidad y forma de manipular a todos a su alrededor, en especial a Rafael Méndez, interpretado por el reconocido actor Sebastián Martínez.

Sin embargo, la actriz ha sido elogiada por muchos por su gran interpretación, pues ha superado de lejos todas las expectativas que habían sobre este divertido y complejo personaje.

Completamente diferente a su personaje, la actriz venezolana en la vida real se describe como una mujer tranquila y calmada, tanto con las personas cercanas como con su pareja, el también actor Julián Román, con quien mantiene una relación desde hace más de cinco años.

Juliette Pardau confesó por qué no publica contenido con Julián Román

Aunque la pareja ya lleva un buen tiempo saliendo, siempre se han mantenido bastante discretos en redes sociales, pues no es común ver una publicación o historia en la que aparezcan juntos, en los últimos meses han sido contadas las veces que se han dejado ver departiendo como pareja.

La actriz recientemente decidió abrir una caja de preguntas para que sus más de un millón de seguidores en Instagram le indagaran sobre cualquier aspecto en su vida, una herramienta que se ha popularizado en el último tiempo entre los famosos y sus seguidores.

Por eso, uno de los seguidores de la actriz decidió indagarle si había terminado su relación con Julián, algo que, Juliette decidió aclarar de forma directa y sincera, respondiendo que, no había pasado nada con su relación y que, porque no publique nada en redes no quiere decir que se haya terminado o haya sucedido algo.

No el único lugar en el que yo no estoy con Julián es en Instagram.

Asimismo, Pardau decidió revelar los motivos que los han llevado como pareja a no exponer su relación públicamente, pues considera que es una acción muy peligrosa para las relaciones.

Pienso que abrir la puerta de sobreexponer las relaciones en redes sociales es muy peligroso.

