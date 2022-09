El crudo mensaje de Natasha Klauss tras caso de Jessica Cediel

El caso de Jessica Cediel se avivó fuertemente en los últimos días, luego que tras casi 10 años de luchar para que se hiciera justicia contra su examigo, el médico cirujano y esteticista que inyectó biopolímeros en sus glúteos, parece haber ganado la disputa no solo legal sino emocional que quería saldar, contra el médico Martín Carrillo.

Así lo hizo público mediante sus redes sociales, donde también aprovechó para agradecer el apoyo incondicional que ha recibido por parte de su familia, amigos, colegas y desde luego, de sus millones de seguidores que han estado al pendiente de su proceso durante todos estos años.

Recordemos que ahora Carrillo debe pagar 48 meses en prisión por el delito de lesiones personales, cuando hace 11 años más o menos, aplicó según ella, dicha sustancia en su cuerpo, haciéndole creer que se trataba de una vitamina para fortalecer el músculo de sus glúteos, más no la sustancia que realmente aplicó.

Tras esto, la noticia y su video de agradecimiento se apoderaron de los medios de comunicación y plataformas digitales, donde las posturas por parte de los internautas no se hicieron esperar, en su mayoría, festejando la justicia que se estaba haciendo, contra el martirio que ella ha padecido.

Sin embargo, también hubo quienes no sintieron empatía con la manera en que la bogotana ha manejado este caso y ese fue el caso de la actriz colombiana Natasha Klauss, quien se mostró realmente inconforme con la postura de víctima que muchas personas asumen, con el único fin de dañar a otras personas.

Me duele el estómago cada vez que veo algo que se que es ganas de dañar a alguien.

Me conmueve mucho ver cómo estamos ciegos ante el juego del ego ( en muchos casos inconsciente) donde se apoya por siempre a quien nos “conmueve” desde la víctima

De esto se ha tratado este drama la victima y victimario , me pregunto cuando nos haremos responsables de nuestros actos ? Más aún cuando ya el “victimario “ según este drama ha cumplido al 100 su papel y hasta ha “pagado” por su acto ?

He conocido mujeres violentadas y violadas , mujeres con procesos duros de reivindicación de derechos justicia y perdón , victimas directas del conflicto armado y jamás había visto un proceso asi… ensañado a seguir y seguir dañando ….

Fin del comunicado .:.