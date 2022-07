Juliana Calderón reveló cuántos kilos perdió tras su última cirugía

La empresaria Juliana Calderón, hermana de la polémica influenciadora y ex protagonista de Nuestra Tele Yina Calderón, reapareció una vez más en sus redes sociales, luego de una nueva intervención quirúrgica que se realizó el 24 de junio para bajar de pesos de forma sana, para charlar un poco con sus seguidores.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de seiscientos mil seguidores, la instagramer decidió realizar la famosa dinámica de preguntas y respuestas que varios famosos suelen realizar para acercarse un poco más a sus seguidores en donde le preguntaron sobre su más reciente cirugía.

Ante esto la joven respondió que en estos 12 días ha logrado bajar siete kilos gracias a este nuevo procedimiento quirúrgico.

“¿Cuántos kilos has perdido? Cuéntanos el proceso como ha sido”, fue la pregunta que la joven recibió y a lo que respondió que “les cuento que estaba pesando 85 (kilos) y ahora estoy pesando 78, O sea que me he bajado seis kilos. Me mando yo con la matemática. Ah no, siete, siete kilos”.