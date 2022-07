Así respondió Juliana Calderón a quien la tildó de "guisa"

La también empresaria de productos capilares Juliana Calderón habilitó en las últimas horas la famosa dinámica de preguntas en sus historias de Instagram donde se comprometió a responder cualquier interrogante que tuvieran sus millones de seguidores. Sin embargo, no fueron estos los únicos en preguntar, ya que como bien se puede evidenciar en las publicaciones, los haters también aprovecharon para hacer de las suyas e intentar ofender a Calderón.

No dejes de leer: Juliana Calderón opinó sobre el pleito entre Andrea Valdiri y Yina Calderón

"Lo más guiso de Colombia" fue lo primero que se pudo leer en la caja de preguntas y como es bien característico en las hermanas Calderón, esta no se quedó callada y respondió de manera contundente no solo por ella, sino en voz de sus demás hermanas que también son constante blanco de críticas por su físico y comportamientos.

"Preferimos ser lo más guiso de Colomboa que aparentar lo que no somos y ser malas personas ¡Así que soy guisa 100%!...De hecho, esta foto es de cuando Yina empezó con las fajas y yo con los productos para el cabello ¡más o menos 7 años!", respondió Juliana.

Por lástima, las ofensas no quedaron ahí y otro seguidor aprovechó la dinámica "anónima" para compararla con el icónico personaje de Disney "el señor cara de papa". Este comentario contrario a lo que muchos pudieron imaginarse no fue respondido con ira sino con bendiciones por parte de Juliana para su hater.

Otras respuestas de Juliana Calderón

La empresaria no solo recibió mensajes malintencionados, ya que su carisma, emprendimientos y franqueza también le han permitido acumular una enorme comunidad de fanáticas que constantemente le expresan su admiración y cariño como fue el caso de una internauta que resaltó su forma de ser.

"Juli eres una gran persona" escribió la fanática, a lo que Juliana respondió "Muchas gracias!! mi abuelita siempre decía un refrán espero lo entiendan y lo puedan aplicar en la vida ¡el que no vive para servir, no sirve para vivir!

Como es habitual en estas dinámicas, sus seguidoras también aprovecharon para hacer algunas consultas sobre sus servicios, agenda y promociones, preguntas que desde luego fueron respondidas por Juliana, quien no perdió la oportunidad para hacerles la invitación a que visiten su stand en la próxima feria de Expobelleza que comenzará en los próximos días en la ciudad de Medellín.

Culminó su dinámica aclarando que no había asistido al spa de belleza de su hermana Yina para hacerse los procedimientos de uñas junto a su mamá y hermana porque la ex protagonista de novela había cerrado la cede que ofrecía estos servicios. Sin embargo, no reveló las razones que la motivaron a hacerlo.

Te puede interesar: Juliana Calderón se sinceró sobre el por qué no va a eventos de Yina

Síguenos en Google News