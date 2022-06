“Es la cirugía más dolorosa”: Juliana Calderón sobre su reciente operación

La influenciadora y empresaria Juliana Calderón, hermana de la polémica creadora de contenido Yina Calderón, reapareció en sus redes sociales luego de una nueva intervención quirúrgica que se realizó el viernes pasado para bajar de pesos de forma sana.

Te puede interesar: Juliana Calderón se sinceró sobre el por qué no va a eventos de Yina

JULIANA CALDERÓN SE PUSO UNA MANGA GÁSTRICA

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de seiscientos mil seguidores, la instagramer enseñó cómo había quedado su abdomen tras la intervención y reveló la razón por la que había tomado la decisión de llevar a cabo esta nueva operación.

“Me operé. La gente dirá, ¿Pero de qué te operaste? Si tú ya tienes muchas lipos, muchas bichectomías, muchas cosas… No me operé nada de eso. Me hice una manga gástrica, como pueden ver tengo el estómago súper inflamado. Tomé la decisión porque yo no soy juiciosa con fajas, con la alimentación. No soy juiciosa con nada, mi hermana me ha regalado miles de fajas y nunca me puse una. Entonces tomé la decisión de operarme”.

La influenciadora también aseguró que esta es la cirugía que más le ha costado sobrellevar y que hasta tuvo que ser nuevamente hospitalizada tras una recaída al día siguiente de habérsela realizado.

“ha sido muy duro, ha sido una cirugía muy dura. Para el que se la vaya a hacer es durísima. Me la hice el viernes en la tarde. Madrugando el sábado casi me muero, me dejaron hospitalizada, porque de todas las cirugías, lipo, bichectomías, senos, de todas las cirugías se lo puedo asegurar que esta es la cirugía más dolorosa que he tenido en mi vida, pensé que era la más suavecita que iba a ser y no”.

Además de esto, decidió hacer público este nuevo procedimiento porque sabe que pronto su imagen física cambiará y no quiere engañar a sus seguidores con el proceso que hay detrás de este nuevo cambio.

“Les voy a contar que mucha gente se inventa cosas como me adelgazó tal producto, eso no, yo sí quiero contarles la realidad. Me hice una manga gástrica, me valió 18 millones de pesos. Si me llego a adelgazar no fue porque me tomé yo no sé qué, no. La manga gástrica es una dieta, una cosa increíble”.

Juliana Calderón aclaró que no se realizó el procedimiento por medio de la EPS y que optó por correr con los gastos de la cirugía debido a que este procedimiento aplica solo a personas con obesidad máxima.

“¿Por qué no me la hice por la EPS? Porque debía estar muy, muy gorda. Ya en obesidad grado máximo y pues tendróía que subirme más de peso y pues no, yo dije, no es el hecho tampoco”.

No dejes de leer: Juliana Calderón habló sobre lo difícil que es emprender en Colombia