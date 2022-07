Juliana Calderón cómo luce su abdomen tras procedimiento estético

La empresaria de keratinas Juliana Calderón, hermana de la polémica influenciadora y ex protagonista de Nuestra Tele Yina Calderón, reapareció una vez más en sus redes sociales, luego de una nueva intervención quirúrgica que se realizó el pasado 24 de junio para bajar de peso de forma sana, pues aseguró que las anteriores intervenciones no le habían dado el resultado que realmente quería.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de seiscientos mil seguidores, la instagramer decidió enseñar cómo iba su proceso de recuperación y de paso enseñarles por medio de un audiovisual cuántos kilos había perdido en quince días.

ASÍ LUCE EL ABDOMEN DE JULIANA CALDERÓN

Aunque la joven se mostró bastante feliz porque en quince días había logrado perder diez kilos, manifestó que este proceso le estaba dejando como resultado un sinfín de estrías en diferentes partes de su cuerpo, como en la cintura y los senos.

“Bueno, la gente me pregunta que cómo va mi proceso. Aquí les quiero mostrar que me he bajado diez kilos, pero miren la cantidad de estrías que tengo. Tengo una cantidad de estrías increíble porque yo estaba muy, muy gordita. Es muy chévere todo el proceso, pero miren la cantidad de estrías que me están pues saliendo”, expresó la empresaria mientras enseñaba diferentes partes de su cuerpo.

Recordemos que anteriormente, la empresaria había manifestado que esta es la cirugía que más le ha costado sobrellevar y que hasta tuvo que ser nuevamente hospitalizada tras una recaída al día siguiente de habérsela realizado.

“ha sido muy duro, ha sido una cirugía muy dura. Para el que se la vaya a hacer es durísima. Me la hice el viernes en la tarde. Madrugando el sábado casi me muero, me dejaron hospitalizada, porque de todas las cirugías, lipo, bichectomías, senos, de todas las cirugías se lo puedo asegurar que esta es la cirugía más dolorosa que he tenido en mi vida, pensé que era la más suavecita que iba a ser y no”.

En ese momento, Juliana Calderón aclaró que no se realizó el procedimiento por medio de la EPS y que optó por correr con los gastos de la cirugía debido a que este procedimiento aplica solo a personas con obesidad extrema.

“¿Por qué no me la hice por la EPS? Porque debía estar muy, muy gorda. Ya en obesidad grado máximo y pues tendróía que subirme más de peso y pues no, yo dije, no es el hecho tampoco”.

