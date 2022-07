La Jesuu envió contundente mensaje a Juliana Calderón por hablar de su cuerpo

La creadora de contenido caleña Valentina Ruiz, mejor conocida en redes sociales como ‘La Jesuu’, reapareció en sus redes sociales para enviar un contundente mensaje que estaría dirigido a Juliana Calderón, hermana menor de la polémica influenciadora Yina Calderón, quien mencionó el cambio físico de la instagramer.

Y es que hace pocas horas Juliana Calderón recibió una pregunta por medio de su más reciente dinámica de preguntas y respuestas que ofrece la red social Instagram para acercarse un poco más a los seguidores de la plataforma, en donde le pedían su opinión sobre el cambio físico de la influenciadora y su más reciente video en el que habla de superación física.

Y en donde la empresaria de keratinas manifestó que le parecía de doble moral que una persona que se había operado y que había, supuestamente, engañado a las personas al manifestar que había logrado bajar de peso al consumir unas pastillas, hablara de superación física y amor propio.

“¿Qué opino del video? La verdad no lo he visto, pero si es de superación física creo que es como diciendo no sé, ámense como son, no sé ¿Algo así? Si es así me parece una doble moral y increíble de una persona que se ha operado”, manifestó en aquella ocasión.

LA RESPUESTA DE LA JESUU A JULIANA CALDERÓN

Tras guardar silencio por varias horas, La Jesuu apareció por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de tres millones de seguidores, para enviar un contundente mensaje que estaría dirigido a la menor de las Calderón.

Aunque la joven no apareció en cámara para hablar del tema, sí dejó un texto en el que expresó su molestia por este tipo de situaciones que cada vez parecen ser más constantes.

“Estas personas solo hacen decir: ‘Que ellas nunca empiezan’, pero les gusta torearle la lengua a los demás. Y eso, ESO SÍ ES DOBLE MORAL. Yo estoy bien quieta en lo mío, como para que empiecen a nombrar en sus cosas. Trátenme bien seria que, a diferencia de ustedes, yo no tengo la necesidad de andar nombrando a nadie para sonar. Si tienen algo por decirme ASPIRO que se de frente. ¡Muchas gracias!”, escribió la creadora de contenido colombiana.

Además de esto, aprovechó para revivir aquel video que fue criticado por la hermana de Yina Calderón, pues considera pertinente contextualizar a las personas que aún no lo han visto y así demostrarles su punto de vista frente al tema.

