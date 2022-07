Jhonny Rivera celebró el logro del disco triple platino de “Alguien me gusta”

El cantante de música popular Jhonny Rivera alcanzó el que sería su mayor logro musical a lo largo de su carrera gracias a la invitación de su hijo Andy Rivera en su popular sencillo “Alguien me gusta”, en el que también participó Jessi Uribe.

A través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de tres millones de seguidores, el artista compartió un corto audiovisual para enseñarle a sus seguidores el reconocimiento que había alcanzado con este exitoso sencillo.

El intérprete de ‘Tímido’ aprovechó el momento para agradecerle tanto a su hijo como Jessi Uribe porque hicieron un trabajo excelente, y muestra de esto fue este reconocimiento por parte de la industria musical.

“Mi gente, adivinen qué llegó por aquí, adivinen pues. ¿Qué se imaginan que es? No pues es que ahí se alcanza a ver un poquito. Es una bendición muy grande. Miren esto, disco triple platino, de ‘Alguien me gusta’, Dios mío bendito. Gracias Andy, de verdad estos, Amaya también gracias, a Jessi Uribe por esto tan grande. Lo máximo que he tenido en mi carrera es este disco, triple platino, jamás en la vida pensé a llegar a tener un disco triple platino ¿Ah? ¡Gracias!”, manifestó Jhonny Rivera mientras enseñaba el cuadro con el que le manifestaban ser merecedor de este título.

Ante esto, Jessi Uribe comentó estar agradecido por ser incluido en “tremendo éxito”, mientras que Andy le expresó que “Cualquier proyecto contigo tiene amor tiene magia tiene honestidad… @jhonnyrivera lo q se hace y construye con el corazón no existe envidia que lo derrumbe. Nadie puede cerrar las puertas q Dios abre.”

“Alguien me gusta” fue lanzado el 19 de septiembre del 2019 y actualmente reúne más de ciento noventa mil vistas y casi un millón de ‘Me gusta’ en YouTube.

Recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram, el artista realizó la famosa dinámica de preguntas y respuestas que ofrece la red social para charlar con sus seguidores, pero allí recibió un comentario que no pudo evitar responder. Resulta que un internauta le preguntó si seguiría robando canciones a artistas pequeño para lograr su éxito.

“¿Volverías a robarte otra canción con todo lo que ha pasado?”, fue la pregunta que el artista recibió y a la que contestó que: “si yo me robo otra canción y otro muchacho progresa y saca adelante a su familia y al menos del mes ya tiene buseta y carro, y me lo agradece todos los días como Sebastián… Yo sí me robaría otra. No, otras dos”.