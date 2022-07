Jhonny Rivera reveló la verdadera razón del por qué está soltero

El cantante colombiano de música popular Jhonny Rivera ha destacado en las redes sociales y en la industria musical por ser un artista humilde y muy cercano a sus seguidores, pues tanto en sus presentaciones como en sus redes trata en lo posible de hacerlos participes de su vida.

En esta ocasión, a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram en donde acumula cerca de tres millones de seguidores, el cantante descubrió y reveló cuál es la razón por la que actualmente está soltero y el por qué aún no encuentra a la mujer de su vida.

Resulta que el artista, como lo ha dejado ver en diversas ocasiones, es bastante madrugador por lo que está seguro de que, si llega a conseguir novia, esta rápidamente se aburrirá.

“Acabé de descubrir por qué es que estoy soltero y por qué es que no me he casado. Es que yo soy muy madrugador y a nadie le gusta madrugar. Miren, por ejemplo, cuando yo viajo, yo empiezo desde temprano a hablarle a uno, a hablar al otro, a ver quién me acompaña a desayunar… Nada. Me acabé de bajar a desayunar solo, y vengo y veo que nadie está en línea. En cuando tenga una novia… Amor, ¡Amor! ¿Vamos a desayunar? Y se va, claro… Pero se van aburriendo, se cansan. Entonces claro, y en mi casa, pues siempre está mi mamá despierta antes que yo. Entonces es por eso, aparecieron las llaves”, explicó el intérprete de “Tímido”.