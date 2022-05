Jhonny Rivera reveló cómo nació su icónica canción ‘Es mi madre’

El cantante de música popular Jhonny Rivera ha logrado ganarse el corazón de miles de colombianos a través de sus canciones para todo tipo de ocasión, ya sea de despecho, conquista o agradecimiento, esta última muy importante para la canción que el artista escribió para su madre y todas las madres del mundo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el músico profesional quiso aprovechar el Día de la Madre para comentarle a sus seguidores que después de muchos años había logrado pasar esta hermosa festividad junto a la mujer que le dio la vida.

“Casi nunca, casi nunca puedo compartir un día de la madre con mi mamá y por fin se nos dio, ¿Cierto?”, inicia contando Rivera mientras graba el rostro de su madre. “Estamos por aquí con mi hermana, bueno con casi toda mi familia, fuimos a almorzar”.

LA CANCIÓN NACIÓ DE UN HERMOSO GESTO DE SU MADRE

Jhonny Rivera comentó que luego de celebrar el Día de la Madre y durante una conversación con su progenitora, recordó cómo y por qué había nacido una de sus canciones más icónicas y dedicada por los colombianos a sus madres.

El artista manifestó que todo se debió a un hermoso gesto por parte de su madre quien hizo todo para que él pudiera cumplir uno de sus caprichos cuando no tenía un peso en sus bolsillos.

“Estábamos recordando cómo nació ‘Es mi madre’. Ya muchos saben, pero les voy a contar así en varias historias. Resulta de que, yo estaba muy mal económicamente y me antojé por hacer unos zapatos que un amigo me dijo que eso es muy fácil de hacer, eso no es sino comprar la madera y esos zapatos se llaman suecos… Bueno, y me enseñó a hacerlos, pero había que comprar madera y había que comprar materiales y mi mamá se consiguió prestado un millón de pesos al cinco por ciento”, inicia narrando el cantante de música popular.

Sin embargo, los zapatos no quedaron como él esperaba y al ponerlos a la venta no lograron venderlos ya que no gustaron. Además, el día de pagar los intereses había llegado y no tenía cómo pagarlos, por lo que tuvo que acudir una vez más a su mamá.

Los zapatos “quedaron muy feos y esa platica se perdió, porque duraron en una vitrina de mi hermana que me los exhibió, no se vendieron. Estaban horriblemente esos zapatos y no se vendieron, entonces un día fueron a cobrarle los interese a mi mamá. Entonces yo: Má que pena, hay está ese señor cobrando los intereses y mi mamá dijo: Mijo no se preocupe que mientras yo esté aliviada y pueda trabajar, no se me preocupe usted por nada”.

Finalmente, el artista comentó que durante su recorrido hacia Pereira fue hilando fracciones de la canción y así logró crear uno de los temas más escuchados por parte de sus fanáticos.

Yo tenía que ir a Pereira, salí en la moto y me fui, por el camino me fui llorando de pensar con que yo le iba a responder a mi mamá con ese millón de pesos y que mi mamá pues tan buena conmigo que si yo me equivocaba pues ella me apoyaba, así yo metiera las patas. Ahí empecé a hilar cositas de la canción y todo el camino me fui pensando yo tengo la mejor mujer del mundo, ella nunca traiciona, ella nunca me miente, ella no me abandona. Esa es realmente la historia”.

