Jhonny Rivera cantó para las madres y su acompañante se llevó las miradas

Jhonny Rivera mostró a sus 2.8 millones de seguidores en la red social de Instagram quién lo despierta en las mañanas y aprovechó para enviar un lindo mensaje a las mamás en su día.

El cantante de música popular, desde la cama, cantó para sus seguidoras y su gran acompañante se encargó de los coros llevándose todas las miradas y aplausos de los fanáticos de Rivera.

El causante de que el artista estuviera despierto tan temprano fue Max, una de sus mascotas, quien tiene también bastante fanaticada en la red social por su ternura y elegancia.

“Serenata para todas nuestras mamás de parte de Max y yo , las queremos muchooooo feliz díaaaaaa”, fue como describió Rivera el video con el que saludaron a las mamitas por su noble labor.

Luego, Rivera dedicó a sus fans su canción ‘Es mi madre’ y compartió un pedacito de ésta a través de la plataforma digital, donde recibió en menos de media hora miles de reacciones de mujeres agradecidas por este hermoso detalle.

“Es mi madre la mujer más divina. Dios la hizo con toda su nobleza. Es tan tierna y mi vida ilumina. Solo ella está colmada de paciencia.

Es mi madre la fuente que me inspira y con gusto le canto mis canciones. Pa' agradecerle no me alcanzaría la vida. Ella es la reina, dueña de mis ilusiones”, fue la parte que cantó Rivera con la compañía Max.