Jhonny Rivera enseñó cómo luce su rostro tras intervención estética

El cantante colombiano de música popular Jhonny Rivera se había mostrado ansioso días atrás porque la fecha para su invención médica y la de su caballo Valentino estarían próximas a llevarse a cabo. Aunque el artista ya fue operado, aún falta un día para que el equino entre al quirófano para recuperar su postura y calidad de vida, pues esta se llevará a cabo el próximo jueves 8 de septiembre en la Universidad CES, en Medellín.

Por su parte, el artista tuvo su cirugía el pasado lunes 5 de septiembre y, aunque reapareció con unas gafas oscuras que tapaban su mirada a las pocas horas de haber salido del quirófano para darles un parte de tranquilidad a sus seguidores de que todo había sido un éxito, fue hasta este miércoles que decidió quitarse este accesorio para enseñar sus ojos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de tres millones de seguidores, el intérprete de ‘Mi decisión’, quien había compartido horas antes un audiovisual para mostrar apoyo a la influenciadora Aida Victoria Merlano tras ser condenada a 17 años de cárcel por supuesta complicidad en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano, decidió enseñarles a sus seguidores cómo iba su recuperación.

Por medio de un corto audiovisual, y haciendo uso de un divertido audio, el cantante quiso hacer uso de su característico humor para enseñar cómo lucía su rostro en estos momentos. Según se puede ver en el video, que ya cuenta con cerca de cinco mil ‘Me gusta’, el artista se encuentra descansando en la comodidad de su cama con las cortinas cerradas.

Antes de ser intervenido, el artista les explicó a sus seguidores que la cirugía que se iba a realizar en realidad era más por mejorar el aspecto casando de su rostro, y no de algo que realmente necesitara por salud.

La idea de este retoque era recuperar la frescura de su mirada y quitar las bolsitas que salen en la parte de las ojeras.

“Me van a quitar estas bolsitas (ojeras) y bueno siempre estoy un poquito nervioso, es normal porque me voy a poner morado me voy a hinchar y me les voy a perder unos días pues físicamente porque yo creo que sí les voy a hablar o bueno todo depende”.