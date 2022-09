Jhonny Rivera debe someterse a un procedimiento quirúrgico

Jhonny Rivera, uno de los artistas más reconocidos y queridos de este género, suele estar muy activo en sus redes sociales contándole a sus seguidores sobre sus eventos, sus actividades, sus animales, o su día a día en particular.

Recientemente les contó a sus seguidores que está en la capital del país debido a que se someterá a una cirugía de sus ojos y advirtió que se va a perder durante unos días, puede que sí haya alguna comunicación, pero depende de las recomendaciones que reciba.

Como me les va, qué han hecho pues.

Bueno, ando por Bogotá preparándome para la cirugía que voy a tener mañana, los que no saben mañana me van a operar de los ojos, me van a quitar estas bolsitas (ojeras) y bueno siempre estoy un poquito nervioso, es normal porque me voy a poner morado me voy a hinchar y me les voy a perder unos días pues físicamente porque yo creo que sí les voy a hablar o bueno todo depende.