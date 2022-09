Jhonny Rivera mostró su apoyo a Aida Victoria Merlano tras condena

Hace pocas horas el nombre de Aida Victoria Merlano se volvió tendencia luego de que un juez fallara en su contra por supuestamente haber participado y colaborado en la fuga de su progenitora, la excongresista Aida Merlano.

Recordemos que la fuga de Aída Merlano se dio hace aproximadamente tres años y fue a través de un centro odontológico del que salió por una ventana, en medio de una cita, y huyó en una moto disfrazada de domiciliario.

Ahora tras la última audiencia virtual llevada a cabo el pasado 6 de septiembre, Aida Victoria Merlano fue acusada de ser culpable y sentenciada a 17 años sin acceso a casa por cárcel. Desde entonces, varios colegas y diferentes personalidades se han pronunciado al respecto, la mayoría a su favor.

Ahora, quien se suma a estos pronunciamientos es el cantante de música popular Jhonny Rivera, quien es cercano a la influenciadora, pues han trabajado en algunos proyectos juntos. El cantante, quien fui intervenido hace pocos días para mejorar el aspecto de su mirada, reapareció por medio de sus redes sociales bastante triste y desconsolado por lo que acababa de pasar.

En medio de sus palabras, el intérprete de ‘Tímido’ expresó que entendía muy bien a Aida, ya que un hijo hace lo que sea por su madre, pero que no podía creer la cantidad de años que la justicia le había otorgado por supuestamente ser cómplice de la fuga de la excongresista.

“A ver, el delito de ella supuestamente es porque sabía lo del tema de la fuga de su mamá, uno como hijo qué no haría por la mamá, es lo primero que pienso. Segundo, ve uno tantos delitos graves, robos millonarios, homicidios, con unas penas, pues, muy pequeñas ¿No? Casas por cárcel, en fin… Ahora ella, 17 años de cárcel, ¿No les parece que es un poco desproporcionado? Porque simplemente sabía que la mamá se iba a escapar. No entiendo, la verdad no me cabe en la cabeza”.