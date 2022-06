Jhonny Rivera compartió una anécdota de hace 13 años con una fan

El cantante de música popular Jhonny Rivera suele mantener informado a sus seguidores de todo lo que hace en su día a día, ya sea en medio de sus presentaciones musicales o relatos de su vida personal.

En esta ocasión el hombre, quien se encontraba cantando en vivo en un evento de Pasto, Nariño junto a grandes artistas aprovechó un momento luego de su presentación para contarles una linda anécdota a sus seguidores que había ocurrido hace más de una década y que por cuestiones del destino volvía a repetir.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula casi tres millones de seguidores, el cantante apareció para contarle a sus seguidores algo muy especial que le había ocurrido. Rivera comenzó narrando junto a una de sus seguidores que había tenido una atención con ella hace 13 años atrás, cuando no era tan reconocido.

Resulta que en aquella ocasión, según le recordó la mujer, quien se encontraba vendiendo cigarrillos en el evento, que en esa ocasión el artista le había gastado un par de chorizos luego de haberse presentado en una vereda de San José de Casanare.

“De las cosas más lindas que a uno le puede pasar en esta carrera. Esta mujer… ¿hace cuanto fue eso? (unos 13 años) que ella nunca olvida que yo un día le gasté unos chorizos en Catambuco. Y que no se le olvida que yo ese día le gasté chorizo. Yo no me acuerdo, pero bueno, ella se acuerda que es lo más importante”, narró el artista.