Jhoan López reveló jocosas confesiones de sus seguidores

El creador de contenido Jhoan López, reconocido en el mundo digital por realizar pesadas bromas junto a su esposa Cintia Cossio y su cuñado, el también influenciar Yeferson, realizó recientemente una picante dinámica a través de sus redes sociales para incluir aún más a sus seguidores.

De esta manera, a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de tres millones de seguidores, el creador de contenido paisa realizó la famosa dinámica de preguntas y respuestas que ofrece la red social para charlar un poco con sus seguidores, pero esta vez sobre confesiones subidas de tono.

Contrario a lo que muchos creerían, el influenciador recibió varias confesiones por parte de los internautas, en su mayoría enfocadas a infidelidades por parte de ellos, por lo que el instagramer aprovechó para mostrar su posición frente a este tipo de actos, siendo esta en contra, pues considera que el ser infiel no es algo que deba existir en una pareja.

En la primera una de sus seguidoras le confesó a Jhoan que había tenido relaciones con el esposo de una prima luego de que esta le abriera las puertas de su casa en un difícil momento. Ante esto Jhoan se mostró bastante ofendido, pues no podía creerlo.

“Me acosté con el marido de mi prima cuando ella me abrió las puertas de su casa”, confesó la internauta, a lo que Jhoan respondió: ¿A usted en qué momento se le pasa por la cabeza: Ey! Mi prima me tendió la mano, me abrió las puertas de su casa, me ayudó, me le voy a pich** el marido en son de agradecimiento. Parce, me dio rabia a mí que no me pasó… Dios mío bendito”.