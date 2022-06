Jessica Cediel revela que ya le quitaron los puntos y el drenaje

Han pasado más de 15 días de que a Jessica Cediel le realizaron una nueva cirugía de extracción de biopolímeros y a través de sus redes sociales la presentadora bogotana ha mostrado impactantes imágenes del su procedimiento que le realizaron, además ha revelado cómo ha sido su proceso de recuperación.

Y nuevamente la talentosa actriz aprovechó su cuenta oficial de Instagram para dar un nuevo parte de su salud, manifestando que ella se encuentra muy contenta, y muy feliz pues en general las cosas en su vida van bien, así haya días que no son tan buenos, además Jessica le reveló a sus fans que ya le quitaron el drenaje y los puntos de su intervención quirúrgica.

“Niñas hoy me organizé, me arreglé, que les cuento ya me quitaron el dren, el dren me lo quitaron el sábado, ayer me quitaron los puntos, me siento muy bien, me siento contenta, me siento feliz, yo voy con toda como siempre, esto no quita que hayan días de días, pero lo más importante es que el común denominador, es un día bonito, un día bendecido, un día de agradecimiento”, dijo Jessica Cediel en sus historias.