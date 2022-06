Jessica Cediel revela que le gusta usar desodorante de hombre

Tras 18 días de su cirugía de extracción de biopolímeros, Jessica Cediel se encuentra muy bien, de hecho, en sus redes sociales ha estado muy activa mostrando diferentes detalles de su proceso de recuperación y de temas personales cómo el tipo de lociones y desodorantes que usa, además le mostró a sus fans un elemento muy costoso que está avaluado en los más de 240 millones de pesos colombianos.

Jessica Cediel usa desodorante de hombre

En las historias de su cuenta oficial de Instagram, Jessica Cediel, publicó un video en el que mostró el proceso que hace a la hora de vestirse y en el video, se le puede ver poniéndose un desodorante en las axilas, en ese instante ella revela que le encanta usar desodorantes y lociones para hombre.

“Me estoy poniendo el desodorante, mi gente como para que se enteren de secreticos míos, yo me pongo, desodorantes de hombre, me encanta, y también me pongo lociones de hombre, todas mis lociones son de hombre, dice Jessica Cediel en el video, mientras muestra una de las lociones de hombre que ella tiene.

¿Un reality de Jessica Cediel?

La actriz y presentadora continuó interactuando con sus más de nueve millones de seguidores y decidió confesar que en varias oportunidades le han ofrecido la posibilidad de hacer un reality con ella y su familia y no ha descartado la posibilidad de aceptar.

“Hoy estoy en modo reality, bueno hay mucha gente que me ha pedido que les haga un reality, baby, y de muchos países”, detalló Cediel.

Un valioso objeto

La conversación continuó y la actriz y presentadora bogotana decidió mostrarles a sus fans un lingote de oro puro, que Jessica tiene en sus manos y que está avaluado en 240 millones de pesos colombianos, aunque aclaró que el kilo de oro que tienen en sus manos, no son de su propiedad.

“Vean familia, esta es mi primera vez y la quería compartir con ustedes, esto es un kilo de oro puro, o sea, esto literal, es oro, oro súpermacizo, super bonito. 240 millones de pesos tengo aquí, obvio no son míos, pero les quería compartir, miren esta belleza, pesa demasiado y es así igualito a como se ven en las caricaturas, vea ahí les dejo para que se antojen”, reveló Jessica Cediel en el video.

