Jessica Cediel posó con escotado vestido y fans la llenan de corazones rojos

Jessica Cediel continúa muy bien de salud, es por eso que en sus redes sociales nuevamente sigue enamorando a sus fieles seguidores con sus atractivas fotografías que sin duda ponen a suspirar a los más de nueve millones de seguidores que ella tiene en sus redes sociales.

Y recientemente la talentosa presentadora y actriz bogotana nuevamente puso a suspirar a más de uno al publicar un carrete con tres fotografías en las que lució un elegante vestido rojo satinado con un gran escote en el pecho, unos aretes largos y el cabello suelto.

En la primera foto se puede ver Jessica Cediel, posando de frente al lente, con una leve sonrisa y cerrando un poco sus ojos; la segunda foto es muy similar a la anterior, solo que en esta instantánea Cediel posó con la cabeza inclinada hacia la derecha y con la boca un poco más abierta.

La última imagen tiene un plano un poco más abierto, que deja ver que la fotografía fue tomada al interior de su habitación, pues en el fondo se puede ver su cama, además se puede apreciar que el vestido realza más la figura de la bogotana, pues se realza su cintura y sus caderas e incluso se puede parte de sus piernas, debido a dos aberturas que incluyen el diseño de su vestido.

Al hacer la publicación, Jessica Cediel escribió un mensaje en inglés que dice “May have a cute face… but boy, I am a vicious…”, es decir: “Puede que tenga una cara linda... pero chico, soy una viciosa”.