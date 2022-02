Jessica Cediel impresionó al responder si abriría OnlyFans

Jessica Cediel recientemente impactó a muchos de sus fanáticos en las redes sociales luego de haber respondido ante la incógnita que tenía uno de ellos que tenía que ver con su privacidad.

La mujer que hace pocas horas había impresionado por su manera de cantar rancheras, decidió interactuar durante un buen tiempo con sus fans y para esto usó sus redes.

Todo se dio por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en las que la colombiana activó la dinámica de Preguntas desde la red e indicó que como hacía rato que no hablaba con sus fans, en esta ocasión lo iba a hacer.

Y, aunque reveló el comportamiento de su gato, agradeció por los halagos que le enviaron y hasta contó las razones por las que no estaría en un reality, también causó asombro al revelar si abriría o no Onlyfans.

A lo que ella contestó:

“Jamás lo haría, respeto muchísimo a todas las personas que lo hacen, que lo tienen, que lo usan, pero en mi caso no lo haría, no tengo la necesidad, no me gusta, gracias”.