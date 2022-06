Jessi Uribe y su hermana se muestran muy ebrios en divertido video

Por estos días, Jessi Uribe se encuentra cumpliendo con sus compromisos laborales, pero también ha aprovechado para dedicarle tiempo a la familia, algo que ha dejado plasmado en las publicaciones que recientemente el cantante ha realizado en sus redes sociales.

Aprovechando el Día Internacional del Padre, el intérprete de “Dulce Pecado”, este fin de semana publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram en la que él aparece posando muy elegante junto a su papá, Fernando Uribe, en su boda, dedicándole unas palabras.

Sin embargo, parece que Jessi Uribe sigue muy familiar, porque ahora decidió hacer una publicación dedicada a su hermana, se trata de un video que el cantante popular publicó en su cuenta de Instagram en donde él y su hermana Tatiana Uribe, se ven, al parecer en alto grado de alicoramiento.

En las imágenes se ve el instante en el que Tatiana, con la mirada un poco desviada, está sentada con un vaso con un líquido, mientras que Jessi Uribe aparece en cuclillas abrazando y consintiendo a su hermana, diciéndole unas palabras que sacaron las risas de Tatiana.

Y precisamente con esa escena bromeó un poco Jessi Uribe ya que, al hacer la publicación, escribió un mensaje en el que aceptó que estaba ebrio y que no recuerda qué le dijo ni cuanto le prestó a su hermana.

“De la borrachera que tenía no recuerdo que le dije a mi hermana @tatianauribeo no recuerdo cuánto le presté”, escribió Jessi Uribe al publicar el video que es acompañado por la canción “Si me ven llorando”.