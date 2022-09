Jessi Uribe cautivó bailando al ritmo de su nueva versión de “Sobrio” de Maluma

El cantante Jessi Uribe deleitó a miles de sus seguidores al mostrarse bailando al ritmo de su nueva versión de la canción “Sobrio” del artista Maluma.

Jessi Uribe hace su propia versión de “Sobrio”

A través de su cuenta de YouTube, donde tiene más de tres millones de suscriptores, compartió el video oficial de la versión que él realizó del pasado sencillo del paisa, sumando 50 mil reproducciones con pocas horas de haberse revelado.

“Música es lo que hago y ustedes me inspiran a eso cada día. Les dejé esta versión de Sobrio completa en YouTube. Espero te guste”, señaló el artista en sus redes sociales.

“Que durooooo”, le comentó Maluma, quien además reposteó la publicación en sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 60 millones de seguidores.

Por su parte, el cantante de música popular compartió un video en el que se mostró disfrutando de su canción. a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores.

“Pa’ que, pero quedó muy chimb* esa versión ¿ya la viste?”, agregó en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y comentarios donde lo llenaron de halagos.

“Mi amor", "Amo escuchar esta canción en tu voz", "Me ericé no me cansaré de decirlo que eres el mejor", "Me enamoré de tus piernas", "Mucho nivelll master", "con una pierna de esas ¿pa’ que la otra?", "Hermosura cada día mas bello y buenote", "Me encanta", "qué baile ... qué piernas", "Te esperamos en punto fijo", "laa piernas más lindas del planeta", "Ay papacito", "buenísima tu versión", “Peroooo por dioooos la canción tuuuuu la perfección", "me encanta", "Dios mío este hombre", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

