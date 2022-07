J Balvin bailó reguetón con una señora y ahora lo anda buscando su esposo

El Flow urbano lo tiene J Balvin y para muestra el reciente video que publicó en su cuenta de Instagram donde se dejó ver sacando todos sus pasos urbanos ‘prohibidos’, pero además lo hizo con una gran compañía.

Y es que el artista paisa se dejó ver junto a una señora, que según el texto que le agregó al video, lleva por nombre Margarita y que lo puso a ir hasta el piso mientras que ella destaca con sus sugerentes pasos de baile urbanos que también dejaron a todos sin palabras.

En el video que de inmediato se llevó todos los comentarios y miles de reproducciones, se puede ver a J Balvin bailando como nunca antes su más reciente tema musical que no hace solo y que es tendencia en todos los lugares del país, ‘Niveles de perreo’, con Ryan Castro.

“El esposo de Doña Margarita me anda buscando y era solo trabajo. (cualquier cosa que busquen a Ryan Castro también jejjejejejejje)”, este fue el comentario con el que J Balvin publicó el video donde se puede ver a la señora muy feliz de compartir este momento con los artistas en lo que al parecer sería el video musical de este nuevo tema que ya es un éxito. Pero, además, Ryan Castro no dudó en admitir que “yo sí me la perrié, si el esposo me encuentra le digo toda la verdad”.

Los comentarios no se hicieron esperar, pues los pasos de J Balvin y de Ryan Castro dejaron con la boca abierta a más de uno, pero vale la pena destacar que la señora Margarita se robó todos los aplausos de los miles de seguidores del artista paisa, quien además dejó ver que la señora logró hasta una fotografía con él y estaba muy feliz de este momento que posiblemente haga parte de su video musical.

