J Balvin reveló la razón por la que él no ha hecho ni haría una tiradera

J Balvin se encuentra muy activo en las redes sociales donde recientemente decidió hacer una dinámica de preguntas en la que muchos de sus más de 52 millones de seguidores aprovecharon para preguntarle sobre diferentes temas de su vida personal y profesional.

Es así que reveló, por ejemplo, la razón por la que él canceló su gira por Estados Unidos, reveló que el fondo de pantalla de su celular es una foto de su hijo Río, la diferencia entre José y J Balvin, la canción más importante de su carrera, además dio su opinión acerca de otros artistas como Karol G, Ryan Castro, Feid, Anitta, Blessd y Maluma.

Sin embargo, la ronda de preguntas continuó y por supuesto J Balvin aprovechó para responder las dudas de sus fieles seguidores y uno de ellos le preguntó por las cosas que él extraña de no ser famoso a lo que él respondió que él “No se siente famoso”.

J Balvin resolvió las dudas de sus fans

En la misma ronda de preguntas, J Balvin aseguró que desde pequeño se imaginó llegar a ser el que es ahora, pero aseguró que todavía le falta mucho por hacer, además reveló que tuvo un pequeño incidente en una moto que le dejó una herida en el brazo, manifestó que el tema que más le ha impactado es “El cantante” de Héctor Lavoe.

Cabe recordar que en el mes de marzo de este año se generó una gran polémica luego de que Residente le hiciera una dura tiradera en contra del cantante colombiano y un caso similar se vivió hace aproximadamente un mes cuando Christian Nodal también le dedicó una tiradera a J Balvin, sin recibir una respuesta de parte del cantante colombiano.

¿J Balvin haría alguna tiradera?

Quizás por eso es que uno de los internautas aprovechó la dinámica que realizó J Balvin en su cuenta oficial de Instagram para preguntarle si él haría una tiradera, y el cantante urbano no tuvo ningún problema para responder, afirmando que jamás haría una tiradera debido a que no es su estilo y que él no les puede “enseñar odio” a las personas que lo siguen.

“Jamás no es mi vibra, no soy yo, vine a elevar la cultura y los que me siguen no les puedo enseñar odio”, respondió J Balvin a través de sus historias.

