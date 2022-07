"Se me va a explotar el corazón": J Balvin al revelar que Río dijo papá

Sin duda, J Balvin se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su vida, no solamente por su gran carrera musical, sino también porque se encuentra disfrutando de su etapa como papá, por eso en sus redes sociales, aparte de publicar algunas cosas relacionadas a su carrera, suele también llenar de ternura a sus seguidores con fotos o videos junto a su hijo, Río.

Pero ahora, el cantante colombiano logró enternecer a sus millones de seguidores en las redes sociales, al publicar uno de los momentos más bellos que ha vivido en su etapa como papá, aunque tuvo que vivirlo a la distancia.

En su cuenta oficial de Instagram, J Balvin publicó una historia en la que él se muestra muy emocionado diciéndole a sus más de 52 millones de seguidores que su hijo le había dicho papá, aunque, lamentablemente pasó a la distancia, sin embargo, afirmó que “se le va a explotar el corazón”.

“Mi hijo acaba de decir papá, mi hijo me acaba de decir papá, pero no estoy, me mandó un video, se me va a explotar el corazón, qué chimba%$#”, dice J Balvin en el video.