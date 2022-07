Ramiro Meneses, ganador de MasterChef Celebrity 2022

MasterChef Celebrity 2022 tiene nuevo ganador, se trata del experimentado actor, productor y director colombiano Ramiro Meneses, quien demostró en esta competencia como de menos a más se puede ganar con técnica y amor de la cocina.

El participante quien preparó una entrada sencillamente deliciosa y con correcciones mínimas en cuanto a su presentación, tuvo después un plato fuerte llamado 'País’ en donde el chontaduro, almendras, palmitos y pirarucú, le hicieron homenaje a la mezcla de sabores de esa Colombia que quiere tanto.

Después de una intensa cocina en donde sacó a relucir sus dotes de aplicado participante de esta competencia, Ramiro mostró que la evolución en su cocina fue realmente de aplaudir,

Con un postre llamado ‘Vida’ Ramiro dejó claro que el postre le daría el paso directo a ser el triunfador del reality, un árbol sin hojas lleno de sabor que dejó perplejos a muchos en grabación y por supuesto en casa en donde se pudo ver que los televidentes elogiaron el plato del concursante.

Con un almíbar de albaca, el chocolate delicioso y un crumble, Ramiro dejo perplejos a los chefs. La idea del concursante era que los jurados descubrieran el sabor de este plato para tener una completa experiencia gastronómica.

El actor y director de 52 años dejó un claro mensaje a Colombia de dedicación con disciplina en toda la competencia. Siempre silencioso pero concentrado, siempre compañerista pero enfocado, Ramiro aprovechó cada enseñanza de esta cocina.

El concursante tuvo momentos en donde se le vio nervioso al presentar sus platos, tanto así que en alguna ocasión una de sus preparaciones fue a parar al piso.

A pesar de ser un concursante tímido, fue un compañero inigualable con su actitud pasiva, llena de tranquilidad en cada uno de los retos. Cómo olvidar cuando en una prueba hasta le mostró de más a Claudia por estar concentrado en su preparación.

El artista como en la vida real fue perfeccionista, muy entregado y minucioso en cada preparación que elogiaron muchas veces los chefs. De hecho, en redes recuerdan cuando quiso explicarle a Isabella Santiago que su plato necesitaba un rábano.

Recordando uno de sus platos memorables podemos hablar de esa preparación que lo llevó a obtener un pin de inmunidad, llamado ‘Doña Ligia’ en honor a su madre. Un delicioso fricasé de pollo con crocante de parmesano, sin duda una delicia dedicada a la mujer más importante de su vida.

Y es que en varias oportunidades el artista le dedicó a su familia sus preparaciones, sin duda un motor para el cocinero que se llevó este título que muchos aplauden hoy en redes.

Este artista, quien tiene una amplia trayectoria en Colombia como actor en producciones y quien dirigió por ejemplo la última temporada de ‘El man, es Germán y personificó a Carlos Mario en ‘Café, con aroma de mujer’, demostró que su timidez lo llevó a la vez a enfocarse más en la cocina.

Es un hombre íntegro de buen corazón, pero con un carácter mucho más grande que su estatura, eso quedó demostrado en varias ocasiones en donde no dudó en defender sus preparaciones y sus procesos de cocina.

Esto quedó demostrado, por ejemplo, en un momento de tensión, en donde le respondió a Isabella quien le cuestionó sobre el proceso que hizo en medio de la cocina.

