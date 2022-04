Yina Calderón habló sobre el bajón emocional que viene sintiendo

La empresaria de fajas Yina Calderón es una de las mujeres más polémicas y soandas del país, por su caracterísitica forma de expresarse sin pelos en la lengua sobre las personas, aunque estás sean bastantes conocidas en el medio. También han sido sus emprendimientos, parejas y algunos escándalos productos del alcoholismo que promete ya haber superado, los que la hicieron blanco de críticas en muchos momentos.

No te pierdas: Mamá de Yina Calderón desmintió una vez más a su hija

Esta vez, la mujer vuelve a ser noticia por revelar mediante sus historias de Instgaram que últimamente, más excato en las últimas horas, no se estaba sintiendo muy bien emocionalmene, pero que sin embargo, pocas veces le alberga ese sentimiento y así mismo, poco le gusta que sus seguidores la vean decaída. Por ello aunque contó que no se sentía en su mejor momento, también lo hizo con una gran sonrisa en el rostro.

Sus spalabras no quedaron ahí y relató que su mamá doña Merly, más conocida en redes sociales como Merly Ome, le había recordado que antes ella era muy valiente, porque no se dejaba caer por las múltiples críticas y malos comentarios que le hacen millones de internautas por su aspecto físico, por su forma de ser, por como se viste, por como habla, por como baila, por que no es buena dj e infinidad de críticas más, a las que ella con su actitud siempre arriba, parece hacerles caso omiso.

Tras esto, reconoció que se siente muy valiente pero que obviamente también es ser humano y llegan momentos, en los que como este, siente un poco de tristeza, que por suerte es pasajera y no hace decaer para continuar con su vida, proyectos laborales y personales.

No dejes de leer: Yina Calderón reveló el dineral que su mamá gastó en outfit para fiesta de Aida

Yina Calderón desapareció del buscador de Instagram ¿le inhabilitaron la cuenta?

Vale aclarar, que el video fue rápidamente desaparecido en redes, ya que Yina parece haber sufrido una nueva sanción en Instgarm de la que aún no se sabe si es temporal o definitiva.

En las últimas horas y tras publicar una serie de "Historias", la exprotagonista de novela desapareció misteriosamente del buscador de Instagram, como si su cuenta hubiera sido bloqueada una vez más por la plataforma digital. Tras esto, salió en una de sus redes alternas aexteriorizar su molestia por los múltiples bloqueos y para revelar que solo le queda esperar si la app le da las razones del nuevo cierre y que está viendo la opción de migrar a otra red social, por las constantes sanciones, que según ella sin motivo le hace Instagram.

Te puede interesar: Mamá de Yina Calderón desmintió que consume sustancias psicoactivas

Por si te lo perdiste: Yina denunció robo del que fue víctima su amigo Junior