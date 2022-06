Hija de Maleja Restrepo divirtió al pedir materiales para una tarea a último minuto

Maleja Restrepo y Tatán Mejía son una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento, pues su conexión y energía al momento de crear contenido es una de las más graciosas y sanas que podemos ver en las redes sociales.

De hecho, en diversas ocasiones, la pareja a incluido a sus pequeñas hijas Gudalupe y Macarena en algunos de sus contenidos ocasionando cientos de reacciones positivas por parte de sus seguidores.

En esta ocasión, Tatán Mejía, actual participante del concurso de cocina de Canal RCN MasterChef Celebrity, compartió por medio de sus redes sociales un corto video en el que se le ve a la pequeña dirigirse a su mamá, la presentadora Maleja Restrepo, para pedirle que antes de llegar a casa le consiguiera dos palos de escoba de la medida de sus pequeños brazos.

Antes esto, Tatán bromea con decir que “Tocó dañar la única escoba de la casa” ya que la hora en la que la pequeña avisó que necesitaba el material para llevar a sus clases era bastante tarde y su única esperanza era Maleja, quien se encontraba fuera de casa, al parecer trabajando.

“Dos escobas de palo, pero no largas, del tamaño mis manos, mami, necesito dos escobas de palo, no largas, del tamaño de mis manos, del hombro a la mano… Del hombro a la mano. DOS. Y que sean del tamaño de mis brazos (…) Ok, mami, te amo, chao, mua”, manifiesta la pequeña mientras Tatán la graba.