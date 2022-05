Tatán Mejía confundió obra de su hija y terminó viendo la que no era

Tatán Mejía y Maleja Restrepo son sin duda alguna una de las parejas del mundo del entretenimiento más sonadas y queridas por los internautas y televidentes, pues desde que anunciaron su noviazgo no han parado de compartir por medio de sus redes sociales varias experiencias y anécdotas que han vivido como familia.

En esta ocasión y a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de cuatro millones de seguidores, Maleja Restrepo apareció para contarle a sus seguidores una divertida historia protagonizada por su esposo y un amigo suyo.

Según relata la hermosa presentadora, Tatán y su amigo asistieron a una obra escolar de su hija mayor Guadalupe para acompañarla en su presentación, pero tras varias horas de esperar su salida al escenario esta nunca pasó. ¿La razón? Se habían equivocado de obra escolar.

“Amor, 28 conciertos nos mamamos ayer. 28 y una obra de teatro de hora y media y nunca salió…”, le responde Tatán. Ante esto, Maleja le responde que “nunca salió, porque no estaban en la obra de teatro correcta, porque ni a él, ni a él se les ocurrió preguntar”.

Por su parte, el amigo de Tatán trata de defenderse al decir que él solo estaba ayudando a cargar algunas cosas, mientras que Tatán se defiende al decir que él solo siguió a una multitud, porque pensó que era el camino correcto.

“Entonces, ninguno de los dos, bueno, Pipe no, pues Pipe no es el papá de la niña. Pipe estaba cargando maletas, no, no, no… Eso es cuando salen dos hombres a las presentaciones del colegio de los niños”.