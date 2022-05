La tierna foto con la que Maleja Restrepo compartió profunda reflexión

Maleja Restrepo, conforma junto al motocrocista Tatán Mejía, una de las relaciones más sonadas, queridas y estables de la farándula nacional, tanto, que a petición de sus seguidores, sacaron un libro hace varios años llamado "Parceros", donde compartieron algunos de los detalles que les han funcionado como pareja para mantener la llama encendida.

A juzgar por sus constantes publicaciones, el coqueteo es uno de esos ingrediente infalibles en su relación y por ello, es habitual verlos con jocosos comentarios y propuestas en sus redes, donde siguen demostrando que a pesar de los años, dos hijas de por medio y las crisis sociales y en familia siguen con la llama encendida.

Esto hace que constantemente los socialities compartan amorosas fotografías en pareja, donde no siempre expresan con palabras su amor, pero las instantáneas son suficientes para deducirlo. Como muestra de ello está la más reciente dupla fotográfica publicada por Maleja en su cuenta oficial en Instagram, donde se presumió más enamorada que nunca sonriendo y viendo muy de cerca la boca y rostro de su pareja, el actual participante de MasterChef Celebrity.

Sin embargo, contrario a otros post, Maleja no compartió un mensaje a fin a su relación o alguna dedicatoria para este, sino que aprovechó la atención de sus más fieles seguidores para compartiles un profundo mensaje con el que reconoció haber recordado uno de los pilares de vida más importante para ella y por esa razón también quiso compartilo con su comunidad en redes.

Un resumen de esta semana.Ayer veía un vídeo de mi hermana @paolarestrepotafur en el que compartía como es su vida con una visión limitada, y me recordó que muchas veces soy yo la que pone un límite a su visión, al no reconocerme ni disfrutar y admirar lo que tengo al frente. Me encanta verte. Gracias hermana