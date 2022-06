Macarena, hija de Tatán y Maleja, explicó cómo aprendió a montar bicicleta

La presentadora Maleja Restrepo es una las creadoras de contenido colombiana que más acogida tiene en las redes sociales debido a su gran carisma al momento de realizar los diferentes videos que protagoniza junto a su esposo Tatán Mejía, actual participante de MasterChef Celebrity, con los que suele divertir a sus seguidores.

En esta ocasión, a través de su cuenta oficial de Instagram en donde acumula más de cuatro millones de seguidores, la presentadora quiso compartir con los internautas una anécdota contada por su propia hija Macarena.

Y es que resulta que actualmente la pequeña suele montar bicicleta completamente sola y sin utilizar las famosas rueditas de apoyo que utilizan varios niños de su edad, por lo que, con orgullo, la pequeña quiso contar cómo fue que logró que esto sucediera rápidamente.

A bordo de su pequeña bicicleta, con un casco para proteger su cabeza y un hermoso vestido blanco, la hija menor de Maleja quiso explicarles a los internautas cómo había logrado aprender a montar bicicleta utilizando los pedales, los cuales son necesarios para llevar esta actividad con gran éxito, pues anteriormente la pequeña utilizaba la bici sin estos para empujarse con sus propios pies.

“Mami, mira cómo estoy montando. La verdad es que no sé cómo hago estas curvas tan raras, Mi papá siempre me dijo que montara en bicicleta con pedales era mejor, pero yo decía antes que no y me acostumbré poco a poco yendo y montando muy bien, ya vas a ver mira como monto, no me cojas papi… Poco a poco te irás acostumbrando a montar en moto. Soy Macarena, un abrazo y un beso”.