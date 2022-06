"No ha nacido mujer que me domine", Tatán Mejía expuso una realidad de los papás

Tatán Mejía es uno de los participantes más destacados dentro de la presente temporada de MasterChef Celebrity, donde ha logrado con disciplina y dedicación potenciar una de sus habilidades menos conocidas, la gastronomía, pues el motociclista profesional ha logrado explotar este talento para llegar a estar dentro de los 7 mejores cocineros del reality.

El motociclista profesional ha encontrado fuera de las pistas y campeonatos de motocross otras pasiones y hobbies, como el de crear contenido para redes sociales, algo en lo que ha influenciado su pareja, la presentadora Maleja Restrepo, con quien desde hace unos años han incursionado en redes sociales con divertidos videos.

Tatán Mejía mostró el poder de convencimiento de sus hijas

Recientemente el deportista compartió un divertido video en su cuenta oficial de Instagram en donde posee más de dos millones de seguidores un divertido video en el que junto a su esposa y su hija mayor hicieron una divertida escena.

En el video se ve a Maleja en un rol de esposa "regañona", pues le está reclamando a su esposo por estar acostado sin hacer nada y sin producir, algo que en el rol del motociclista de esposo perezoso, le responde que no ha nacido mujer que lo domine de forma desafiante.

Sin embargo, en la siguiente escena aparece su hija mayor Guadalupe, quien le propone que si se deja maquillar, algo que Tatán no ve con malos ojos, y le responde que "sí". Demostrando que su frase de "No hay mujer que me domine" no es tan cierta del todo.

No ha nacido mujer que me domine.

Las jocosas reacciones de los internautas al video de Tatán Mejía y Maleja Restrepo

El divertido video no pasó por desapercibido ante sus seguidores y amigos, pues aprovecharon la opción de comentarios para expresar distintos puntos de vista, algunos mostraron su admiración por la pareja y su forma de llevar la relación, otros felicitaron por su creatividad para hacer videos y otros para expresar que se sentían identificados con la situación planteada por la pareja.

"Que nivel de creatividad definitivamente; A falta de una tres mujeres; Como buen macho que se respeta; la gran verdad de las hijas mujeres con papá; tal cuál maquillaje, peinado y arreglo de uñas; Que locura de familia; Literal así es Mi Papá; así es mi papá y mi tío conmigo; ese habladito". Fueron algunos de los comentarios más destacados del post.

