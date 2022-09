Hermano de Darío Gómez denuncia amenazas en su contra

Darío Gómez es y será uno de los artistas más destacados en el mundo de la música popular. Con más de 900 piezas artísticas, fue catalogado como “El rey del despecho”. Sus canciones han marcado a varias generaciones.

Ahora uno de sus hermanos, específicamente Hernán Gómez, pasa por un momento difícil al ser el objetivo de varias amenazas que se han conocido por medio de redes sociales. El artista ha declarado que al principio no les prestó atención, pero esta situación se ha salido de control, ya que el cantante ha mencionado que en estos mensajes han involucrado a sus amigos y familiares.

Por medio de un comunicado de prensa, el cantante dio un pequeño contexto de todo lo que vive al recibir estos mensajes cargados de ofensas y odio.

Desde hace unas semanas atrás, se ha venido desencadenando una ola de odio y mensajes ofensivos hacia el artista a través de sus redes sociales. Estos mensajes han sido por DM y a través de cuentas falsas o creadas en su momento para este tipo de actos de ofensa. A esto, el artista Hernán Gómez no había prestado mucha atención, conociendo la procedencia de los mensajes, ya que ciertas cuentas no cuentan con seguidores ni publicaciones

Además, ha declarado en varias oportunidades que no ha tenido problemas o deudas las cuales podrían ser el motivo de estas amenazas.

Es muy triste saber hasta dónde puede llegar el odio de las personas que no quieren ver surgir a los demás. Hernán Gómez manifiesta no deberle nada a nadie, no tener deudas con nadie, ni haber dejado enemistades en su carrera musical.