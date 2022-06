Hermana de Shakira rompe el silencio sobre su separación con Piqué

Hace pocos días, el mundo quedó sorprendido tras un comunicado emitido por el equipo de trabajo de Shakira, en donde afirmaban que ella y su pareja Gerard Piqué habrían tomado caminos diferentes. Ante todo, ambos pidieron respetar el nombre de sus hijos.

Esto se presumía, ya que en días anteriores un medio de comunicación español afirmó que el deportista le estaría siendo infiel a la colombiana con una mujer mucho menor. Efectivamente, estas teorías se consolidaron en el anuncio del rompimiento.

Sin embargo, hace algunas horas, Lucy, hermana de la intérprete de ‘Hips don´t lie’, habló “sin tapujos” del tema.

Los reporteros de la agencia privada de noticias ‘Europa Press’ le preguntaron a la mujer sobre cómo se sentía su hermana, a lo que contestó:

Mientras Lucy se encontraba en un carro, las cámaras del medio registraron la salida de la mujer cuando esta les hablaba a las cámaras.

Asimismo, el reportero le preguntó si tenía contacto con ellos, llegando a la siguiente conclusión:

No los he visto, no vivo en España yo. Soy la hermana, pero no sé todavía.