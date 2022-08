La Segura aclara si la cámara de su cuarto graba cuando tiene intimidad

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 8 millones y medio de seguidores, la creadora de contenido caleña conocida como La Segura contó que tuvo una fuerte caída que le abrió los labios.

Además, reveló que le pegó un fuerte susto a su novio Ignacio Baladán al gritarle para que la auxiliara.

Además, en esta misma red social reveló que podría mostrar cómo fue la caída porque tiene una cámara de seguridad en su cuarto, algo que intrigó mucho a los internautas. Y es que, para aclarar, cuando ella se cayó estaba desnuda y, para mostrar el video, tuvo que taparse con emojis sus partes íntimas.

Esta revelación hizo que muchos de sus fans le preguntaran si esa cámara graba cuando ella tiene relaciones sexuales con su novio Ignacio Baladán, así que Natalia decidió aclararlo.

“Hubo alguien que me escribió dizque ‘y se graban todo’… amigo, eso es una cámara de seguridad que graba todo el tiempo, o sea que yo me voy a la aplicación, solamente yo tengo acceso a ella, y puedo ver los videos que se han grabado todo el día o todo el mes, lo que sea, y por eso fue por lo que pude subirles la caída. Amigos la pregunta más hecha por todos es que si la cámara graba cuando estoy haciendo el delicioso con mi boyfriend y no, yo las desactivo, porque uno nunca sabe, y luego vuelvo y las activo” explicó la influencer colombiana

Y es que, de acuerdo con la creadora de contenido, esta caída fue muy boba y, por lo mismo, muy graciosa, por lo que sí resultaba entretenido que subiera el video.

“Jajaja me estoy acordando de la forma tan estúpida que me caí. Me desperté y literalmente tenía como esta ropa ahí y me paré encima de esa ropa y yo no sé ni cómo, o sea como que me resbalé y fui a dar a esta punta de esto de aquí y empecé a gritar porque Nachito estaba justo en la cocina y empecé a gritar ‘amor, amor, amor’ porque tengo hasta literalmente… o sea me acabo de limpiar toda la sangre que es súper escandalosa y él no me escuchaba y yo grité: ‘noooo’” contó La Segura en ese momento.